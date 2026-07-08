АРН приглашает на трёхдневный тренинг «Социальный контракт и основы ведения предпринимательской деятельности»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Агентство развития Норильска (АРН) организует для самозанятых и представителей малого и среднего бизнеса Норильска обучающий трёхдневный тренинг «Социальный контракт и основы ведения предпринимательской деятельности».
С 15 по 17 июля на кухня городских идей АРН (Норильск, пр-т Ленинский, 1, 2 этаж ОКЦ «Башня») специалист по инвестициям АРН Антон Анфимов расскажет, как использовать социальный контракт для своего дела.
В течение 3 дней участники тренинга познакомятся с основами финансового управления, ведения бухгалтерской и налоговой документации, а также инструментами автоматизации.
Вместе с Антоном Анфимовым они разберут механизм соцконтракта — от оформления до избегания типичных ошибок, освоят алгоритмы взаимодействия с органами власти и фондами поддержки, обсудят ключевые предпринимательские инструменты: управление финансами, маркетинг и стратегию роста. Особое внимание будет уделено практическим занятиям, работе с реальными кейсами.
По итогам обучения каждый получит сертификат, подтверждающий освоение программы. Подробно о мероприятии читайте в группе МАХ.
Специалисты АРН напоминают, что участие в обучающих тренингах от Агентства развития Норильска — бесплатное. Желающим присоединиться к программам не нужно самостоятельно покупать сертификаты на площадке TimePad. Но необходимо пройти регистрацию по ссылке.
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