АРН приглашает на трёхдневный тренинг «Социальный контракт и основы ведения предпринимательской деятельности»

Вместе с Антоном Анфимовым они разберут механизм соцконтракта — от оформления до избегания типичных ошибок, освоят алгоритмы взаимодействия с органами власти и фондами поддержки, обсудят ключевые предпринимательские инструменты: управление финансами, маркетинг и стратегию роста. Особое внимание будет уделено практическим занятиям, работе с реальными кейсами.