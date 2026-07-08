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Объемы белорусского топлива на Петербургской бирже резко обвалились

Продажи белорусского бензина на бирже Петербурга рухнули в 17 раз в июле.

Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже резко сократились в первые дни июля, следует из данных Национального биржевого ценового агентства. Если в начале месяца объемы превышали 7 тыс. тонн в сутки, то 6 июля упали до 420 тонн.

Резкое падение контрастирует с итогами июня, когда продажи белорусского топлива выросли в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 90,9 тыс. тонн, а доля на торгах составила почти 15%. В первой половине июня импорт бензина из Белоруссии в РФ достиг рекордных 141 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года он не превышал 1 тыс. тонн.

Причины обвала на бирже пока не называются. Эксперты связывают его с возможным перераспределением поставок, техническими сбоями либо изменением спроса на внутреннем рынке. Наблюдатели также не исключают, что на ситуацию повлияли новые меры регулирования.

Президент России подписал закон, расширяющий полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевающий модернизационные соглашения для НПЗ до конца 2026 года. Параллельно российские интернет-пользователи установили многолетний рекорд по числу запросов о кустарном производстве бензина.

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