Объемы белорусского топлива на Петербургской бирже резко обвалились

Резкое падение контрастирует с итогами июня, когда продажи белорусского топлива выросли в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 90,9 тыс. тонн, а доля на торгах составила почти 15%. В первой половине июня импорт бензина из Белоруссии в РФ достиг рекордных 141 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года он не превышал 1 тыс. тонн.