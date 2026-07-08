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Красноярский край увеличил экспорт зерна и масличных культур

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года управление Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировало более 1,4 млн тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур, сообщают в ведомстве.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года управление Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировало более 1,4 млн тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур, сообщают в ведомстве.

На экспорт из региона направлено 217,9 тыс. тонн продукции — в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные объемы составили пшеница, овес, горох, ячмень, рапс и семена льна.

Крупнейшими направлениями поставок стали Китай, Белоруссия, Монголия, Казахстан и Азербайджан. В частности, в Китай отправлено 76,7 тыс. тонн зерна, 29,9 тыс. тонн гороха и 3,6 тыс. тонн семян льна.

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