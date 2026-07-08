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Шохин заявил о невозможности победить рост цен на топливо монетарными методами

Шохин рассказал, как можно бороться с ростом цен на топливо.

Источник: Комсомольская правда

Победить рост цен на топливо в текущих экономических условиях исключительно инструментами денежно-кредитной политики невозможно. Для решения проблемы государству необходимо найти баланс между монетарным регулированием и стимулированием инвестиций. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«У Центрального банка жесткая линия на достижение таргета в 4% по инфляции. Но мы понимаем, что на нее влияет много немонетарных факторов», — сказал он на выездной сессии Веронского евразийского экономического форума в рамках «Иннопрома».

В качестве примера Шохин привел топливный рынок, стабилизация которого требует не повышения ставок, а реальных вложений в модернизацию и восстановление нефтеперерабатывающих заводов и смежных мощностей.

По мнению главы РСПП, властям не стоит двигаться по прямолинейной траектории жесткой денежно-кредитной политики. Вместо этого необходимо искать баланс интересов, сочетая борьбу с инфляцией и поддержку инвестиционной активности в реальном секторе экономики.

Напомним, Шохин в рамках «Иннопрома» также рассказал о следствиях переукрепления рубля. По его словам, это провоцирует рост импорта в Россию.

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Биография Александра Шохина
Александр Шохин — российский государственный, политический и общественный деятель, экономист и многолетний глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2026 году стало известно, что политик станет бизнес-омбудсменом: собрали главное из его биографии.
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