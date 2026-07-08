Шохин заявил о невозможности победить рост цен на топливо монетарными методами

Победить рост цен на топливо в текущих экономических условиях исключительно инструментами денежно-кредитной политики невозможно. Для решения проблемы государству необходимо найти баланс между монетарным регулированием и стимулированием инвестиций. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«У Центрального банка жесткая линия на достижение таргета в 4% по инфляции. Но мы понимаем, что на нее влияет много немонетарных факторов», — сказал он на выездной сессии Веронского евразийского экономического форума в рамках «Иннопрома».
В качестве примера Шохин привел топливный рынок, стабилизация которого требует не повышения ставок, а реальных вложений в модернизацию и восстановление нефтеперерабатывающих заводов и смежных мощностей.
По мнению главы РСПП, властям не стоит двигаться по прямолинейной траектории жесткой денежно-кредитной политики. Вместо этого необходимо искать баланс интересов, сочетая борьбу с инфляцией и поддержку инвестиционной активности в реальном секторе экономики.
Напомним, Шохин в рамках «Иннопрома» также рассказал о следствиях переукрепления рубля. По его словам, это провоцирует рост импорта в Россию.