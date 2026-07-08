В Нижегородской области активизировались сомнительные продавцы топлива

Правоохранители фиксируют рост мошенничества с топливом. Например, в Новосибирске водителей предупреждают о схемах с платными приложениями и исчезновением продавцов после предоплаты. В Москве журналисты перевели 6 тысяч рублей в рамках проверки — им предложили ехать за автоцистерной на другой конец страны, после чего посредники пропали.