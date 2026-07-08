В Нижегородской области активизировались сомнительные продавцы топлива

На фоне топливного дефицита активизировались продавцы с сомнительной репутацией — они предлагают бензин с «секретных» бензовозов, сообщили NN.RU.
Такие каналы легко найти в соцсетях: зачастую это боты, перенаправляющие в основную группу с контактом менеджера. В ленте публикуют отзывы и фото довольных покупателей, но их достоверность сомнительна.
Цены у перекупщиков заметно выше рыночных: АИ‑92 — 138 рублей за литр, АИ‑95 — 140 рублей, дизель — 138 рублей, АИ‑100 — 160 рублей. Топливо продают в канистрах (300−1500 рублей за тару), доставка до 50 литров стоит 1000 рублей, от 150 литров — бесплатно.
Схема строится на полной предоплате: только после перевода денег сообщают координаты точки выдачи. Доступ на закрытую площадку — по коду, на месте работает охрана. Общение — только в мессенджерах, фото- и видеосъёмка запрещены. При нарушении — потеря доступа к каналу без возврата средств.
Правоохранители фиксируют рост мошенничества с топливом. Например, в Новосибирске водителей предупреждают о схемах с платными приложениями и исчезновением продавцов после предоплаты. В Москве журналисты перевели 6 тысяч рублей в рамках проверки — им предложили ехать за автоцистерной на другой конец страны, после чего посредники пропали.
Эксперты советуют не пользоваться сомнительными каналами и дождаться официального сервиса от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина: на интерактивной карте планируют показывать наличие топлива на АЗС и очереди.
Ранее итоги первого месяца топливного кризиса подвели в Нижнем Новгороде.