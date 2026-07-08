Акции «СПИ-РВВК» выкупил «Росспиртпром» по начальной цене

Аукцион проводился в середине июня. На торги было выставлено 50 387 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет 69,4916% от уставного капитала. Начальная цена составляла 557 млн руб. Также в середине июня проводился аукцион по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «РВВК», начальная цена лота — 543,78 млн руб. Эти торги не состоялись из-за отсутствия желающих в них участвовать.