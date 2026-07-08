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Акции «СПИ-РВВК» выкупил «Росспиртпром» по начальной цене

Аукцион по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «РВВК» не состоялся.

Российское акционерное общество «Росспиртпром» стало единственным участником и победителем аукциона по продаже акций бывшего ликеро-водочного завода Калининграда АО «СПИ-РВВК». Компания выкупила акции по начальной цене — 557 млн рублей. Информация опубликована на сайте ГИС «Торги».

Аукцион проводился в середине июня. На торги было выставлено 50 387 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет 69,4916% от уставного капитала. Начальная цена составляла 557 млн руб. Также в середине июня проводился аукцион по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «РВВК», начальная цена лота — 543,78 млн руб. Эти торги не состоялись из-за отсутствия желающих в них участвовать.

Отметим, что «Росспиртпром» являлся одним из акционеров предприятия, ему принадлежало 25,5%. Как писало агентство РБК, в 2024 году компания была продана Владимиру Акаеву, партнеру экс-совладельца Бинбанка Микаила Шишханова.

Как полагал экс-директор «СПИ-РВВК» Ринат Зупаров, компании калининградский завод не был интересен, поскольку уже долгое время не занимался выпуском алкогольной продукции, а сдавал помещения в аренду. «Росспиртпром» же занимается профильным бизнесом по спирту и алкоголю.

Напомним, в июле 2024 года Тамбовский суд обратил 69,49% акций калининградского АО «СПИ-РВВК» и 100% акций её дочерней структуры ООО «РВВК» в доход государства в связи с тем, что владелец бизнеса Юрий Шефлер и ряд его компаний были признаны экстремистским объединением.

Имущественный комплекс калининградского завода располагается в районе площади Василевского и Нижнего озера, его здания находятся рядом с «заброшками» бывшего предприятия «Система» по ул. Клинической, 83, которые были выкуплены в 2024 году предпринимателем из Омска Александром Некипеловым.

Завод был создан в 1946 году, в 1992 году приватизирован, в 2009 — законсервирован. С тех пор помещения на территории бывшего предприятия сдавались в аренду.

О том, что Правительство РФ планирует приватизировать «СПИ-РВВК» в 2026 году, стало известно в январе этого года.

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