Акции «СПИ-РВВК» выкупил «Росспиртпром» по начальной цене

Российское акционерное общество «Росспиртпром» стало единственным участником и победителем аукциона по продаже акций бывшего ликеро-водочного завода Калининграда АО «СПИ-РВВК». Компания выкупила акции по начальной цене — 557 млн рублей. Информация опубликована на сайте ГИС «Торги».
Аукцион проводился в середине июня. На торги было выставлено 50 387 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет 69,4916% от уставного капитала. Начальная цена составляла 557 млн руб. Также в середине июня проводился аукцион по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «РВВК», начальная цена лота — 543,78 млн руб. Эти торги не состоялись из-за отсутствия желающих в них участвовать.
Отметим, что «Росспиртпром» являлся одним из акционеров предприятия, ему принадлежало 25,5%. Как писало агентство РБК, в 2024 году компания была продана Владимиру Акаеву, партнеру экс-совладельца Бинбанка Микаила Шишханова.
Как полагал экс-директор «СПИ-РВВК» Ринат Зупаров, компании калининградский завод не был интересен, поскольку уже долгое время не занимался выпуском алкогольной продукции, а сдавал помещения в аренду. «Росспиртпром» же занимается профильным бизнесом по спирту и алкоголю.
Напомним, в июле 2024 года Тамбовский суд обратил 69,49% акций калининградского АО «СПИ-РВВК» и 100% акций её дочерней структуры ООО «РВВК» в доход государства в связи с тем, что владелец бизнеса Юрий Шефлер и ряд его компаний были признаны экстремистским объединением.
Имущественный комплекс калининградского завода располагается в районе площади Василевского и Нижнего озера, его здания находятся рядом с «заброшками» бывшего предприятия «Система» по ул. Клинической, 83, которые были выкуплены в 2024 году предпринимателем из Омска Александром Некипеловым.
Завод был создан в 1946 году, в 1992 году приватизирован, в 2009 — законсервирован. С тех пор помещения на территории бывшего предприятия сдавались в аренду.
О том, что Правительство РФ планирует приватизировать «СПИ-РВВК» в 2026 году, стало известно в январе этого года.