ФАС не поддержала отсрочку штрафов для рыбаков за биржевые ошибки

Представители отрасли просили не применять санкции до конца 2026 года, пока система проходит отладку. В «Деловой России» считают, что без такого послабления компании будут нести риски даже тогда, когда ошибки возникают не по их вине, а из-за технических сбоев или особенностей передачи данных.