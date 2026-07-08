«Топлайн» возобновил отпуск топлива для физических лиц на всех АЗС в Омске

Сеть АЗС «Топлайн» возобновила отпуск топлива для физических лиц на всех АЗС в Омске. Ранее отпуск топлива для частных клиентов был временно приостановлен в связи со сбоем на нефтебазе, который повлиял на оперативную отгрузку и логистику, сообщили корреспонденту Om1.ru в компании.
"На текущий момент отпуск топлива для физических лиц возобновлён. Топливо поступает на автозаправочные станции. Бензовозы работают по маршрутам, ведётся плановое пополнение запасов. Отпуск топлива осуществляется только в топливный бак транспортного средства в следующем порядке:
бензин — не более 40 литров на один автомобиль; дизельное топливо — не более 80 литров на один автомобиль на городских АЗС; СУГ отпускается в обычном режиме, без ограничений.
Для нас сейчас ключевой приоритет — обеспечить стабильную работу сети, своевременное пополнение станций и корректное обслуживание клиентов. Команда АЗС «Топлайн» находится в постоянном контакте с участниками цепочки поставок и принимает все необходимые меры для сохранения бесперебойной работы АЗС", — рассказали в пресс-службе компании.
Ранее губернатор Виталий Хоценко по итогам заседания АТК заявил, что власти региона предпринимают все необходимые меры для стабильного снабжения региона топливом.