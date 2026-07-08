«Топлайн» возобновил отпуск топлива для физических лиц на всех АЗС в Омске

Сеть АЗС «Топлайн» возобновила отпуск топлива для физических лиц на всех АЗС в Омске. Ранее отпуск топлива для частных клиентов был временно приостановлен в связи со сбоем на нефтебазе, который повлиял на оперативную отгрузку и логистику, сообщили корреспонденту Om1.ru в компании.