Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума приняла закон о поддержке виноделия в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. Государственная Дума внесла изменения в Федеральный закон «О рекламе», направленный на поддержку отечественного виноградарства и виноделия, в том числе в Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Источник: Telegram-канал Юрия Гоцанюка

«Предлагается разрешить размещение рекламных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, а также вдоль автомобильных дорог общего пользования на территории южных регионов, где сосредоточены производственные мощности российской винодельческой отрасли… Реализация данной инициативы будет способствовать повышению узнаваемости вин российского производства среди потребителей», — пояснил председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин.

При этом вводится требование: рекламные материалы будут носить исключительно информационный характер и будут содержать информацию о винодельческих хозяйствах, районах, видах производимой продукции и используемом винограде. Глава Комитета отметил, что акцент делается на информационной составляющей — на технологических особенностях хозяйств, культивируемых сортах винограда.

По словам Топилина, изменения касаются в первую очередь регионов юга России — Крыма, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей.

«Проработка законодательных решений велась при непосредственном участии производителей и профильных отраслевых объединений и направлена на продвижение отечественных вин на внутреннем рынке, создание равных конкурентных условий для всех участников виноградарской и винодельческой отрасли страны», — подчеркнул глава Комитета.

Ранее сообщалось, что севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в 2026 году выделили 22 хозяйствам.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше