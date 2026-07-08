Госдума приняла закон о поддержке виноделия в Крыму

«Предлагается разрешить размещение рекламных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, а также вдоль автомобильных дорог общего пользования на территории южных регионов, где сосредоточены производственные мощности российской винодельческой отрасли… Реализация данной инициативы будет способствовать повышению узнаваемости вин российского производства среди потребителей», — пояснил председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин.
При этом вводится требование: рекламные материалы будут носить исключительно информационный характер и будут содержать информацию о винодельческих хозяйствах, районах, видах производимой продукции и используемом винограде. Глава Комитета отметил, что акцент делается на информационной составляющей — на технологических особенностях хозяйств, культивируемых сортах винограда.
«Проработка законодательных решений велась при непосредственном участии производителей и профильных отраслевых объединений и направлена на продвижение отечественных вин на внутреннем рынке, создание равных конкурентных условий для всех участников виноградарской и винодельческой отрасли страны», — подчеркнул глава Комитета.
Ранее сообщалось, что севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в 2026 году выделили 22 хозяйствам.