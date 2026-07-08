Филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» проведет прямую линию для жителей Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В четверг, 9 июля, заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Александр Распопов проведет прямую линию по вопросам электроснабжения.
Жители Красноярского края смогут задать вопросы о качестве электроснабжения, технологическом присоединении, установке приборов учёта, а также узнать о преимуществах услуги «ТП под ключ».
Каждое обращение, поступившее на прямую линию, берется на особый контроль и отрабатывается со специалистами профильных подразделений.
Звонки будут приниматься с 15:00 до 16:00 (время красноярское) по номеру: 8−800−100−61−69.