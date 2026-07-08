Обманчивая красота: «Роза Хутор» и Сочинский национальный парк объединяют усилия в борьбе с люпином

В горах Сочи первые очаги распространения нехарактерного для этих мест люпина замечены в 2017 году. Благодаря мощной корневой системе и способности производить огромное количество семян он быстро освоил большие площади и превратился в угрозу для аборигенных луговых растений. Плотная листва люпина лишает луговые травы доступа к солнечному свету. В его корнях живут бактерии, способные получать из воздуха азот, перерабатывать и менять состав и кислотность почв, что приводит к перестройкам местных природных сообществ. Еще одна особенность люпина — крупные яркие соцветия с обилием пыльцы. Они привлекают насекомых-опылителей, создавая конкуренцию местным видам растений.