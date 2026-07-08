«Полюс» намерен приостановить дивидендные выплаты до 2030 года

Вместе с тем акционеры «Полюса» уже одобрили дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 29,05 ₽ на бумагу. Всего на эти цели направят 28 млрд руб., или 30% EBITDA за отчетный период. Купить акции под выплату можно до 13 июля.