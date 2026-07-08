Стало известно, кто из омичей может не платить за капремонт

«Тема взносов на капитальный ремонт, на мой взгляд, одна из самых обсуждаемых в сфере ЖКХ. Вокруг нее до сих пор ходит много мифов вроде “можно не платить, если не подписывал договор”. Согласно статьям 158 и 169 Жилищного кодекса, обязанность перечислять эти средства закреплена за собственниками помещений», — цитирует Дмитрия Бондаря агентство «Прайм».