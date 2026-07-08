Стало известно, кто из омичей может не платить за капремонт

«Тема взносов на капитальный ремонт, на мой взгляд, одна из самых обсуждаемых в сфере ЖКХ. Вокруг нее до сих пор ходит много мифов вроде “можно не платить, если не подписывал договор”. Согласно статьям 158 и 169 Жилищного кодекса, обязанность перечислять эти средства закреплена за собственниками помещений», — цитирует Дмитрия Бондаря агентство «Прайм».
По словам эксперта, от взносов освобождаются жители аварийных домов, новоселам дают отсрочку до пяти лет. Пенсионеры старше 70 лет получают компенсацию 50%, старше 80 лет — взносы покрываются полностью. Льготы есть также у инвалидов первой и второй групп и ветеранов труда.
Напомним, ранее в Омском фонде капитального ремонта сообщили, какие санкции в регионе применяются к должникам.