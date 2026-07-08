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Первая в году крупная партия роз из Ирана поступила в Россию через Кубань

В регион впервые с начала 2026 года поступила партия срезанных роз из Исламской Республики Иран. Объем поставки составил 27,7 тысячи штук. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Источник: Российская газета

5 июля должностные лица ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль на посту в воздушном пункте пропуска «Краснодар». Груз был доставлен автомобильным транспортом. По результатам проверки нарушений не выявлено, принято решение о разрешении ввоза подкарантинной продукции.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что контроль импортируемой продукции осуществляется на постоянной основе в целях предотвращения заноса и распространения карантинных объектов на территории России.

Ранее «РГ» писала, что крупная партия турецких абрикосов не попала на российский рынок — специалисты выявили заражение и пресекли ввоз.

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