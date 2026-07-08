Процедура банкротства станет более удобной

В отличие от адресной санации, комплексная будет утверждаться судом, ее срок не должен превышать четыре года, но может быть продлен судом еще на два года. Воспользоваться ей смогут исключительно крупные должники с балансовой стоимостью активов от 1 млрд рублей. Условия такой санации, в случае утверждения их судом, будут распространяться на всех кредиторов, в том числе и на не согласных с ними. Это возможно, если имеется поддержка независимых кредиторов, на которых приходится более 50% от общей суммы обязательств должника без учета санкций и процентов, а также если соблюдается принцип, согласно которому условия для не участвующих в соглашении лиц не могут быть хуже предложенных для присоединившихся к соглашению.