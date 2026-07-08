В Находке оштрафовали предпринимателя за продажу подделок

Проверка, проведенная таможенниками в магазине, расположенном в торговом комплексе «Новый город» на проспекте Мира, выявила более двух тысяч единиц одежды и обуви с логотипами всемирно известных марок — от Nike и Adidas до Gucci и Prada. При этом у коммерсанта не оказалось ни одного лицензионного соглашения с правообладателями.