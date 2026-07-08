СМИ: в украинской ракете «Фламинго» используется французская система наведения

Украинская крылатая ракета FP-5 «Фламинго» оснащена системой наведения французского оборонного концерна Safran Electronics & Defense. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заявления участников международной выставки Eurosatory 2026 и публикацию издания Le Monde.
По информации источников, французские технологии были интегрированы в украинскую ракету более года назад. Помимо этого, Safran через свою дочернюю компанию Preligens поставляет Киеву навигационные системы, оптико-электронные компоненты, комплексы противодействия беспилотникам, а также предоставляет разведывательные данные и аналитику. Взамен украинская сторона закупает у концерна корректируемые авиабомбы AASM Hammer, которые адаптированы для использования на истребителях Mirage 2000, а также на модернизированных советских Су-25 и МиГ-29.
Издание отмечает, что это фактически подтверждает создание «Фламинго» из европейских деталей и то, что украинский производитель Fire Point выполняет лишь финальную «отверточную» сборку ракет.