СМИ: в украинской ракете «Фламинго» используется французская система наведения

По информации источников, французские технологии были интегрированы в украинскую ракету более года назад. Помимо этого, Safran через свою дочернюю компанию Preligens поставляет Киеву навигационные системы, оптико-электронные компоненты, комплексы противодействия беспилотникам, а также предоставляет разведывательные данные и аналитику. Взамен украинская сторона закупает у концерна корректируемые авиабомбы AASM Hammer, которые адаптированы для использования на истребителях Mirage 2000, а также на модернизированных советских Су-25 и МиГ-29.