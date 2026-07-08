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Данные ВТБ: объем софинансирования по ПДС продолжает расти

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Объём софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС), направленный на счета клиентов НПФ ВТБ, вырос в 1,7 раз по сравнению с 2025 годом и достиг 27 млрд рублей. Всего господдержку получили 1 млн клиентов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Объём софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС), направленный на счета клиентов НПФ ВТБ, вырос в 1,7 раз по сравнению с 2025 годом и достиг 27 млрд рублей. Всего господдержку получили 1 млн клиентов.

Число клиентов, которым было начислено максимальное софинансирование (36 тысяч рублей), выросло на 64% по сравнению с прошлым годом — до 607 тысяч человек.

«За два года наши клиенты уже получили более 42 млрд рублей от государства. Суммарно они внесли на свои счета 95 млрд рублей. Это говорит о росте доверия к накопительному инструменту с софинансированием — с каждым годом участников программы становится больше, а общий объем средств в системе долгосрочных сбережений превысил 1 трлн рублей», — комментирует генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.