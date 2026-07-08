Данные ВТБ: объем софинансирования по ПДС продолжает расти

«За два года наши клиенты уже получили более 42 млрд рублей от государства. Суммарно они внесли на свои счета 95 млрд рублей. Это говорит о росте доверия к накопительному инструменту с софинансированием — с каждым годом участников программы становится больше, а общий объем средств в системе долгосрочных сбережений превысил 1 трлн рублей», — комментирует генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.