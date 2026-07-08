В Прикамье продают 12 недостроенных домов ЖК «Первый пермский микрорайон»

ЖК «Первый пермский микрорайон» в селе Лобаново являлся крупнейшим объектом региона по числу пострадавших дольщиков. К строительству домов в 2013 году приступило ООО «КамСтройИнвест». Новое жилье через три года планировали получить 393 дольщика. Строительство приостановили в связи с банкротством застройщика.