С 10 июля начнут контролировать: что изменится для водителей на четырех платных трассах Казахстана

«Главная цель внедрения системы — не наказание, а предупреждение опасного поведения на дороге. Практика показывает, что именно превышение скорости остается одним из ключевых факторов тяжелых ДТП. Контроль средней скорости позволяет фиксировать не разовое превышение перед камерой, а реальную манеру движения водителя на всем участке дороги. Иными словами, система оценивает, с какой скоростью транспортное средство фактически преодолело определенный отрезок пути. Такой подход исключает ситуацию, когда водитель снижает скорость только перед камерой, а затем вновь разгоняется до опасных значений», — подчеркнули в пресс-службе нацкомпании.