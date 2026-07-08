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С 10 июля начнут контролировать: что изменится для водителей на четырех платных трассах Казахстана

На четырех платных трассах Казахстана с предстоящей пятницы, 10 июля 2026 года, начнут контролировать среднюю скорость, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Контроль средней скорости движения на отдельных платных участках автомобильных дорог республиканского значения вводит АО «НК “КазАвтоЖол”».

«Новая мера направлена на снижение аварийности, профилактику нарушений скоростного режима и повышение безопасности водителей и пассажиров», — объяснили в пресс-службе нацкомпании сегодня, 8 июля.

Контроль средней скорости будет действовать в двух направлениях на следующих участках:

Актобе — Кандыагаш; Алматы — Хоргос; Кокшетау — Петропавловск; Астана — Темиртау, на участке Аршалы — Ошаганды.

«Главная цель внедрения системы — не наказание, а предупреждение опасного поведения на дороге. Практика показывает, что именно превышение скорости остается одним из ключевых факторов тяжелых ДТП. Контроль средней скорости позволяет фиксировать не разовое превышение перед камерой, а реальную манеру движения водителя на всем участке дороги. Иными словами, система оценивает, с какой скоростью транспортное средство фактически преодолело определенный отрезок пути. Такой подход исключает ситуацию, когда водитель снижает скорость только перед камерой, а затем вновь разгоняется до опасных значений», — подчеркнули в пресс-службе нацкомпании.

Отмечается, что внедрение автоматической фиксации нарушений скоростного режима проводится в рамках превентивных мер по снижению аварийности на республиканских трассах.

Особое внимание уделяется платным участкам с высокой интенсивностью движения, где соблюдение скоростного режима напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения.

В «КазАвтоЖоле» водителей призывают заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости» и не превышать установленный скоростной режим.