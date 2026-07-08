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Житель Ачинска отсудил более 100 тысяч рублей за некачественный ремонт смартфона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Ачинска через суд добился компенсации после некачественного ремонта смартфона в сервисном центре Красноярска.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Ачинска через суд добился компенсации после некачественного ремонта смартфона в сервисном центре Красноярска.

Мужчина обратился в мастерскую на улице Карла Маркса из-за быстро разряжающегося аккумулятора. После диагностики специалисты заменили батарею и выполнили ремонт цепей питания. Стоимость работ вместе с диагностикой составила 5 890 рублей.

Однако после ремонта проблема с аккумулятором не исчезла. Позже экран смартфона начал светиться зеленым цветом, после чего устройство перестало включаться.

В сервисном центре заявили, что неисправность дисплея существовала еще до ремонта. Не согласившись с этим, владелец телефона обратился к независимым экспертам, которые пришли к выводу, что повреждения возникли в результате некачественного ремонта.

Спор дошел до суда. Назначенная судебная экспертиза подтвердила, что дефекты появились из-за некорректно выполненных работ. В судебном процессе для защиты прав потребителя участвовали специалисты Управления Роспотребнадзора по краю, сообщают в ведомстве.

Суд взыскал с предпринимателя в пользу истца более 101 тысячи рублей. В эту сумму вошли убытки, компенсация морального вреда, неустойка и штраф. Решение вступило в законную силу.

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