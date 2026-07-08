Беларусь значительно понизила экспортные пошлины на ряд нефтепродуктов

Так, более чем на 53,3% снижены тарифы на сжиженные углеводородные газы — с 130,2 доллара за тонну до 69,5 доллара.
Также внесены корректировки в ставки на этан, бутан и изобутан, раньше они были 117,1 доллара за тонну, теперь 62,5 доллара. Их снижение также превысило 53,3%.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, которые возникли с 1 июля этого года.
Ранее, с 1 июня 2025 года, пошлины были обнулены. Это коснулось упомянутых углеводородов.
В апреле этого года правительство изменило экспортные пошлины на некоторые углеводороды. Так, ставки на сжиженные углеводородные газы были установлены в размере 5,2 доллара за тонну, на этан, бутан и изобутан — 4,6 доллара.
Затем они еще выросли: тарифы на сжиженные углеводородные газы увеличились с 5,2 доллара до 131,6 доллара за тонну, а тарифы на этан, бутан и изобутан с 4,6 доллара за тонну возросли до 118,4 доллара.
А в июне этого года белорусское правительство приняло решение немного их снизить: ставки на сжиженные углеводородные газы с 131,6 доллара снизились до 130,2 доллара за тонну, а на этан, бутан и изобутан — с 118,4 доллара за тонну до 117,1 доллара.