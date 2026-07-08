Беларусь значительно понизила экспортные пошлины на ряд нефтепродуктов

А в июне этого года белорусское правительство приняло решение немного их снизить: ставки на сжиженные углеводородные газы с 131,6 доллара снизились до 130,2 доллара за тонну, а на этан, бутан и изобутан — с 118,4 доллара за тонну до 117,1 доллара.