В Свердловской области откроют фабрику по золотодобыче за 45 миллиардов

— Сегодня подписывал соглашение с «Полиметаллом». Компания на горизонте лет 7−8 будет инвестировать в социальные объекты и проекты 6,3 миллиарда рублей. Конечно, они все будут направлены на реализацию важных соцпроектов в городах области, где работает компания, — отметил губернатор.