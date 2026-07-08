Самарский авиазавод отсудил право собственности на самолет Ту-154М

Самолет Ту-154М прибыл на территорию завода в 2009 году для техобслуживания по договору с авиакомпанией. Тогда собственником была другая компания, но ее ликвидировали в 2011 году. Позже владельцем числилась организация, которая также прекратила работу. С 2017 года завод неоднократно пытался решить вопрос о судьбе воздушного судна.