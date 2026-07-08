Футбол, баскетбол и теннис — на плавучей барже Енисейского пароходства встретились звезды российского спорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На плавучей платформе Енисейского речного пароходства в акватории Енисея компания «Норникель» организовала первое в России спортивное мероприятие, собравшее в одном месте звезд футбола, баскетбола и большого тенниса. На палубе баржи для встреч создали специально оборудованные корт, футбольное поле и баскетбольную площадку.
В мировой практике были случаи, когда на воде проходили спортивные мероприятия: баскетбол на судне в акватории Москва-реки в 2023 году, турнир по баскетболу 3×3 на судне «Талнах» в 2024 году, теннисный матч между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем на барже вблизи берегов Аргентины. Но еще никогда прежде одновременно на одном судне не проводили матчи сразу в трех видах спорта.
Масштабное событие компания «Норникель» приурочила сразу к трем датам: Дню работников морского и речного флота, 95-летию Енисейского речного пароходства и Международному дню спортивного журналиста. Одним из партнеров проекта выступил Фанпарк «Бобровый лог», которому в этом году исполняется 20 лет.
Прославленные спортсмены сыграли с журналистами и сотрудниками компании «Норникель».
В футбольном импровизированном турнире приняли участие двукратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России Руслан Пименов, обладатель Кубка России, бронзовый призер чемпионата России Александр Точилин, двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России Дмитрий Сенников.
«Классно, что соединили 3 вида спорта: баскетбол, теннис, футбол.. 95 лет Енисейскому речному пароходству, и “Норникель” сделал такое масштабное мероприятие, — поделился своими впечатлениями Дмитрий Сенников. — Я удивлен, что есть баржи с такой большой площадью, где возможно уместить столько площадок».
На баскетбольный корт вышли бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион Единой Лиги ВТБ, двукратный обладатель Кубка России, бронзовый призер Евролиги Евгений Воронов, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион Еврокубка, пятикратный Чемпион России, обладатель Кубка России, бронзовый призер Евробаскета Сергей Моня, двукратный обладатель Кубка России, серебряный призер Еврокубка, серебряный призер Единой Лиги ВТБ, чемпион Суперлиги Евгений Бабурин и участник чемпионата мира по баскетболу 3×3, баскетбольный блогер, экс-капитан ПБК МБА Виктор Павленко.
Евгений Воронов высоко оценил идею собрать вместе великих спортсменов из разных видов спорта на Енисее: «Очень круто находиться в таком месте, с такими легендами тенниса, футбола и баскетбола. До этого мы были в Мурманске, но там мы были пришвартованы. Тепеть мы в открытом Енисее!».
Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Моня, в свою очередь, рассказал, что впервые участвует в подобном мероприятии, и поблагодарил «Норникель» за поддержку спорта: «Великолепная локация, замечательная атмосфера, замечательные спортсмены. То, что “Норникель” всячески поддерживает спорт — очень важно. У нас в России много компаний, но далеко не все инвестируют в спорт. “Норникель” поддерживает ЦСКА, в котором играл и я. Это было очень давно, но я помню, что на наших майках было написано Норильский Никель. Здорово, если больше компаний также будут уделять внимание спорту».
В выставочном теннисном матче приняли участие бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде, победитель Открытого чемпионата Франции, двукратная обладательница Кубка Федерации, победительница 15 турниров WTA Анастасия Мыскина и обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Хопмана, победитель 14 турниров ATP Дмитрий Турсунов.
Дмитрий Турсунов особо отметил качество корта: «Однозначно лучше, чем на Уимблдоне. Это будет самый памятный корт в моей карьере».
«О подобных матчах я, конечно, слышала, видела их. Но сама впервые приняла участие в подобном, — сказала после игры Анастасия Мыскина. — Это очень необычный и незабываемый опыт. Я никогда не была на Енисее. Для меня это что-то непривычное, особенное и мне очень понравилось».
По итогам игры легенды футбола и баскетбола подтвердили статус и выиграли свои турниры — в баскетбольном финале звездные игроки были сильнее журналистов, а в футбольном профессионалы переиграли команду Енисейского речного пароходства.
Для «Норникеля» спорт в промышленных локациях — это уникальный формат, который не только обогащает спортивную и социальную жизнь предприятий, но и делает территорию центром медийного и общественного интереса.
Компания давно является трендсеттером в проведении спортивных мероприятий на промышленных объектах: хоккейные матчи в портах Мурманска и Дудинки, баскетбольный турнир на арктическом судне «Талнах», челленджи с легендами футбола в карьере «Медвежий ручей» и учебном полигоне «Ангидрит», шахматная партия на глубине 750 метров в руднике «Октябрьский». Теперь и Красноярск стал новой ареной ярких необычных спортивных событий.