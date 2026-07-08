Футбол, баскетбол и теннис — на плавучей барже Енисейского пароходства встретились звезды российского спорта

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Моня, в свою очередь, рассказал, что впервые участвует в подобном мероприятии, и поблагодарил «Норникель» за поддержку спорта: «Великолепная локация, замечательная атмосфера, замечательные спортсмены. То, что “Норникель” всячески поддерживает спорт — очень важно. У нас в России много компаний, но далеко не все инвестируют в спорт. “Норникель” поддерживает ЦСКА, в котором играл и я. Это было очень давно, но я помню, что на наших майках было написано Норильский Никель. Здорово, если больше компаний также будут уделять внимание спорту».