Экономика Казахстана сохранит устойчивый рост на 5,5% в 2026 году — ЕАБР

В ЕАБР прогнозируют 5,5% рост ВВП при поддержке запуска 200 инвестпроектов в рамках государственной промышленной политики, а также реализации Национального инфраструктурного плана. Рост будет также при повышенных ценах на нефть и при снижении базовой ставки Нацбанка.