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Экономика Казахстана сохранит устойчивый рост на 5,5% в 2026 году — ЕАБР

Базовая ставка Нацбанка на конец 2026 года будет на уровне 16%, прогнозируют аналитики банка.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 8 июл — Sputnik. Экономика Казахстана сохранит устойчивый рост на 5,5% в 2026 году, заявил Евразийский банк развития.

В ЕАБР прогнозируют 5,5% рост ВВП при поддержке запуска 200 инвестпроектов в рамках государственной промышленной политики, а также реализации Национального инфраструктурного плана. Рост будет также при повышенных ценах на нефть и при снижении базовой ставки Нацбанка.

В конце года инфляция будет на уровне 9,7%, снижению будут способствовать:

повышенные процентные ставки;

крепкий курс тенге;

ограничение роста регулируемых цен.

Базовая ставка на конец 2026 года будет на уровне 16%. Пространство для дальнейшего снижения базовой ставки будет зависеть от устойчивости замедления инфляции и инфляционных ожиданий, отмечают аналитики.

Среднегодовой курс доллара в 2026 году будет в пределах 490 тенге за американца. Поддержку курсу окажут:

высокая доходность инструментов в тенге;

повышенные цены на нефть;

приток средств нерезидентов в государственные ценные бумаги.