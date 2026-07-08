Экономика Казахстана сохранит устойчивый рост на 5,5% в 2026 году — ЕАБР

АСТАНА, 8 июл — Sputnik. Экономика Казахстана сохранит устойчивый рост на 5,5% в 2026 году, заявил Евразийский банк развития.
В ЕАБР прогнозируют 5,5% рост ВВП при поддержке запуска 200 инвестпроектов в рамках государственной промышленной политики, а также реализации Национального инфраструктурного плана. Рост будет также при повышенных ценах на нефть и при снижении базовой ставки Нацбанка.
В конце года инфляция будет на уровне 9,7%, снижению будут способствовать:
повышенные процентные ставки;
крепкий курс тенге;
ограничение роста регулируемых цен.
Базовая ставка на конец 2026 года будет на уровне 16%. Пространство для дальнейшего снижения базовой ставки будет зависеть от устойчивости замедления инфляции и инфляционных ожиданий, отмечают аналитики.
Среднегодовой курс доллара в 2026 году будет в пределах 490 тенге за американца. Поддержку курсу окажут:
высокая доходность инструментов в тенге;
повышенные цены на нефть;
приток средств нерезидентов в государственные ценные бумаги.