Засуха стала сигналом: агрострахование перестает быть формальностью

После нескольких урожайных лет спрос на агрострахование в Казахстане вырос сразу в 2,5 раза, однако оформить полис сейчас уже невозможно, передает DKNews.kz.
После нескольких относительно благоприятных сельскохозяйственных сезонов казахстанские фермеры впервые за долгое время всерьез задумались о защите урожая. Причина — погода, которая в этом году стала одним из главных факторов неопределенности для аграрного бизнеса.
В июне значительная часть территории Казахстана столкнулась с засухой из-за длительного отсутствия осадков. Однако климатические аномалии проявились по-разному: в одних регионах жару усиливали суховеи, в других, наоборот, фиксировались необычно сильные для этого времени года ливни. Картину дополнили разрушительные ураганы и град, способные за считанные минуты уничтожить посевы.
На этом фоне интерес фермеров к агрострахованию резко вырос.
По данным специалистов АО «СК Freedom Insurance», спрос на страхование сельскохозяйственных рисков увеличился в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Почему фермеры начали страховать урожай именно сейчас.
Еще два года назад многие сельхозпроизводители не видели необходимости в страховании. Урожаи были стабильными, погодные условия — относительно благоприятными, а дополнительные расходы казались необязательными.
Но нынешний сезон стал показательным.
Во многих зерносеющих регионах страны уже наблюдается дефицит влаги, а синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры после кратковременного периода дождей в начале июля. Вместе с жарой ожидаются суховеи — одно из самых опасных явлений для сельскохозяйственных культур в период формирования урожая.
В компании отмечают, что именно такие погодные качели становятся новой реальностью для казахстанского сельского хозяйства.
«В этом году есть большая вероятность появления сложностей с урожаем, в связи с чем у фермеров постепенно появляется понимание, что агрострахование — не просто дополнительная опция, а уже необходимость», — объясняет начальник управления агрострахования АО «СК Freedom Insurance» Диас Ерғалиев.
Почему оформить страховку сейчас уже нельзя.
Несмотря на всплеск интереса, большинство фермеров оформить страхование в разгар сезона уже не смогут.
Как объясняют специалисты, прием заявок осуществляется с середины февраля до конца апреля — начала мая, то есть до начала посевной кампании. Это базовое условие страхового продукта.
Поэтому хозяйствам, которые решили застраховать урожай уже после наступления засухи, придется готовиться к следующему сезону.
«В следующем году мы готовы отработать все эти заявки, если земледельцы обратятся за страхованием вовремя», — отметил Диас Ерғалиев.
Какие регионы уже находятся под наблюдением.
В текущем сезоне Freedom Insurance застраховала хозяйства в основных зернопроизводящих регионах страны:
Костанайской области; Восточно-Казахстанской области; Акмолинской области; Северо-Казахстанской области.
Именно здесь сейчас также фиксируются признаки засушливости.
Для оценки ситуации компания использует данные международного поставщика климатической аналитики Praedictus Climate Solutions, который позволяет отслеживать развитие погодной ситуации и формирование урожая практически в режиме реального времени.
«Мы отслеживаем эту ситуацию и запросили промежуточные данные у нашего поставщика, чтобы посмотреть, как формируется урожай», — рассказал специалист.
Ураганы и град становятся новой угрозой.
Проблемы этого сезона не ограничиваются засухой.
Во второй половине июня Казахстан столкнулся сразу с несколькими опасными погодными явлениями.
Так, 21 июня в Актюбинской области скорость ветра во время урагана достигала 30 метров в секунду. А 28 июня сильный ураган с градом обрушился на Кызылорду и поселок Тасбогет.
Подобные явления считаются нетипичными для этих регионов.
Особенно серьезные риски возникают для производителей овощей, бахчевых культур и садоводов. Град способен буквально за несколько минут уничтожить листовой аппарат растений, после чего урожай восстановить уже невозможно.
Агрострахование становится частью новой реальности.
Изменение климата постепенно меняет подходы к ведению сельского хозяйства. Если раньше погодные риски воспринимались как исключение, то сегодня они становятся фактором, который приходится учитывать при планировании бизнеса.
Именно поэтому рынок агрострахования начинает развиваться быстрее. Помимо роста спроса, все большую роль играют цифровые технологии: спутниковый мониторинг, климатические модели и аналитика позволяют объективно оценивать состояние посевов и потенциальные риски.
В компании не исключают, что в будущем перечень страховых рисков может быть расширен.
«Возможно, в будущем появится шанс рассмотреть этот вид риска в рамках нашего продукта, но на данном этапе мы хотим, чтобы аграрии понимали сам механизм страхования и его эффективность. С его помощью можно компенсировать потери урожая и уверенно планировать посевную на следующий год», — отметил Диас Ерғалиев.