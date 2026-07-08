Засуха стала сигналом: агрострахование перестает быть формальностью

«В этом году есть большая вероятность появления сложностей с урожаем, в связи с чем у фермеров постепенно появляется понимание, что агрострахование — не просто дополнительная опция, а уже необходимость», — объясняет начальник управления агрострахования АО «СК Freedom Insurance» Диас Ерғалиев.