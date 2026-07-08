Защитить экономику от киберугроз. Как Красноярск обучает молодёжь

Сегодня финансовая грамотность стала важнейшей компетенцией в современном цифровом мире. Умение распознать мошенника, защитить личные данные и управлять средствами необходимо каждому человеку со школьной скамьи. В 2026 году региональная столица выступает главной федеральной и международной площадкой подготовки новых кадров для сферы экономической безопасности.
Заявки из 40 стран.
Главное событие года в сфере противодействия финансовым преступлениям пройдёт в Красноярске с 27 сентября по 4 октября. Краевая столица примет финал VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Подготовку к этому беспрецедентному по масштабам событию на днях обсудили на заседании организационного комитета под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
«В этом году по поручению президента Владимира Путина Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится в шестой раз. Уже завершены пригласительный и отборочный этапы, можно подвести промежуточные итоги. В них приняли участие более 40 стран, в том числе новые: Тунис, Ливия, Йемен, Судан, Камерун, Сенегал. Олимпиада заслуженно закрепила за собой статус глобального проекта, положила начало Международному движению по финансовой безопасности», — отметил Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер поручил уделить особое внимание безопасности участников и гостей, а также перевести на китайский язык материалы образовательной платформы «Содружество».
Масштаб вовлечённости молодёжи впечатляет. Как доложил на оргкомитете директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, тематические уроки в России ежегодно посещают более 3 млн старшеклассников.
«Занятия проводятся и за рубежом — они прошли уже более чем в 20 государствах, а в этом году к проекту присоединились Венесуэла, Иордания, Замбия, Мексика и Эфиопия. Совместно с Росмолодёжью впервые была проведена Всероссийская просветительская акция “Неделя БезОпасности”, объединившая около 7 тыс. участников», — подчеркнул Юрий Чиханчин.
Осенний финал в Красноярске будет включать более 60 мероприятий по четырём направлениям. Участников ждут образовательный, профессиональный, спортивный и культурно-нравственный блоки. Основной темой станет использование новых технологий и искусственного интеллекта. В поддержку Года единства народов России пройдёт фестиваль «Россия в красках». Победители турнира получат преимущества при поступлении в вузы и возможность стажировки в Росфинмониторинге, Банке России, органах власти и крупных компаниях.
Главной площадкой выступит кампус Сибирского федерального университета (СФУ): многофункциональный комплекс примет церемонии открытия и закрытия, корпус «Пирамида» отдадут под решение задач, а конгресс-холл — под деловую программу.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул, что регион начал подготовку к событию сразу после завершения предыдущей Олимпиады, не делая паузы.
«Для Красноярского края большая честь — второй год подряд принимать это событие. Весь год мы проводили профильные мероприятия, занятия со школьниками, готовили волонтёров, работали со студентами. Мы сделаем всё необходимое, чтобы финал прошёл ещё лучше, чем год назад», — заявил глава региона.
Программа выйдет за рамки университетских аудиторий. Ожидается, что Национальный центр «Россия» примет Неделю финансовой грамотности, чтобы вовлечь в полезные интерактивы и мастер-классы всех жителей и гостей города. А регион, который примет Олимпиаду в 2027 году, будет торжественно объявлен на церемонии закрытия в Красноярске.
Трамплин в будущее.
Пока организаторы готовят осенний финал, в краевой столице кипит практическая работа. В СФУ открылась II Международная летняя школа по финансовой безопасности. Сюда приехали более 100 школьников 8−10 классов из 28 регионов России, а также Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Все они подтвердили знания в ходе профильных олимпиад и национальных отборов. Вплоть до 13 июля они будут разбирать реальные кейсы по внедрению ИИ, психологии киберпреступников и преодолению кризисов.
Напутствуя школьников, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил: «Важно понимать, что вы — не просто участники предметной олимпиады. Вы сделали гораздо большее — определились со своей будущей профессией. Вы сознательно выбрали благородную и ответственную миссию — защищать финансовую стабильность, безопасность своих семей, своего окружения и своего государства».
Губернатор Михаил Котюков лично поприветствовал ребят на берегах Енисея, отметив, что специалисты сферы финансовой безопасности сегодня — одни из самых востребованных в стране. Глава региона пригласил школьников после окончания учёбы поступать в СФУ.
Исполняющий обязанности ректора СФУ Максим Румянцев добавил, что финансовая грамотность стала элементом современной культуры: «Умение со школьной скамьи распознавать угрозы, управлять личными финансами и принимать ответственные решения становится важным как при выборе профессии, так и в повседневной жизни».
Сами участники Летней школы настроены по-боевому.
«Все усилия стоили того, чтобы познакомиться с теми, кто так же увлечён информационной и финансовой безопасностью, как и я. С этой сферой планирую связать своё будущее и в этом году намерена войти в число победителей», — говорит участница из Тулы Юлия Крутилина.
Её точку зрения поддерживает и школьник из Ставрополя Владимир Миргородский. Юноша приезжает в Красноярск уже в третий раз: «Углублённый уровень профильных занятий очень помогает мне вникнуть в сложные темы. Я уже обрёл здесь настоящих друзей».
Экономисты-романтики на «Бирюсе».
Параллельно со школьниками в подготовку к глобальным вызовам включилась и студенческая молодёжь. На берегу Красноярского водохранилища, в рамках Всероссийского форума ТИМ «Бирюса», прошла уникальная смена «ФинЗОЖ». Она объединила 370 молодых людей из 44 регионов страны: студентов-экономистов, сотрудников центров финансовой грамотности и молодых госслужащих.
Участники в походных условиях решали задачи завтрашнего дня: разрабатывали проекты с применением ИИ-технологий, создавали каталоги локальных инициатив и писали методички для органов власти по внедрению финансового просвещения. Лучшие из этих идей претендовали на гранты от Росмолодёжи до 1 млн рублей.
Юрий Чиханчин и Михаил Котюков лично приехали на «Бирюсу», чтобы пообщаться со студентами на панельной дискуссии. Они обсудили актуальные киберугрозы, изощрённые схемы мошенничества и баланс между безопасностью и удобством цифровых сервисов для граждан.
«Настоящую гордость вызывает то, что среди нашей молодёжи есть такие энтузиасты — творческие, неравнодушные люди, искренние романтики, которые променяли домашний комфорт на сибирскую тайгу ради общего дела. Многие креативные идеи, которые родятся здесь, наверняка будут востребованы и найдут своё воплощение в проектах, возможно, и в финансовой разведке», — сказал Юрий Чиханчин.
Михаил Котюков отметил, что сегодня повышение финансовой грамотности и обеспечение безопасности — важнейшие задачи государственного развития.
«Знать, как противодействовать мошенникам, не дать завести себя в ловушку не менее важно, чем уметь считать и писать. Наша страна проходит непростые испытания, и нам следует действов 37d ать на шаг впереди недоброжелателей. Ваши инициативы останутся здесь и будут обсуждаться с участниками следующих смен», — резюмировал Михаил Котюков.
Нашему краю не зря доверяют принимать на берегах Енисея международные проекты по финбезопасности. Сегодня здесь воспитывают интеллектуальную элиту, которой предстоит защищать экономический суверенитет страны на мировом уровне.