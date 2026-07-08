Защитить экономику от киберугроз. Как Красноярск обучает молодёжь

«Все усилия стоили того, чтобы познакомиться с теми, кто так же увлечён информационной и финансовой безопасностью, как и я. С этой сферой планирую связать своё будущее и в этом году намерена войти в число победителей», — говорит участница из Тулы Юлия Крутилина.