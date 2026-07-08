Стабилизация на трассе «Новороссия»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Движение грузовиков по трассе «Новороссия» стабилизируется, усилена работа ПВО, сообщил губернатор Херсонской области.
«Постепенно стабилизируется движение грузового транспорта по трассе Р-280 “Новороссия”: усилены меры безопасности, увеличено количество мобильных огневых групп и средств ПВО», — написал Владимир Сальдо.
Трасса Р-280 «Новороссия» проходит по территориям Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и Ростовской области от Симферополя до Ростова-на-Дону. Ее протяженность превышает 630 км.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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