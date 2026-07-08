Новый спортцентр появится в Донецке

Локация гарантирует высокий потенциальный спрос: сотрудники офисного комплекса плюс жители прилегающих районов. Прямые конкуренты в шаговой доступности отсутствуют. Для инвестора предусмотрены механизмы свободной экономической зоны и меры государственной поддержки. Продолжаем формировать готовые инвестиционные продукты с проработанными условиями реализации. Это не только ускоряет запуск новых проектов, но и создаёт в Республике современную городскую инфраструктуру, востребованную жителями. Работаем.