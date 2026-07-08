Новый спортцентр появится в Донецке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В центре Донецка сформировано второе инвестиционное предложение по созданию современного спортивного центра. Речь о двухэтажном помещении площадью свыше 2 400 м² в бизнес-центре «Пушкинский». Проектировочные решения предполагают собой размещения бассейна и спа-зоны.
Объект обеспечен инженерными коммуникациями, имеет отдельный вход, собственные лифты, подземный паркинг и тёплый переход в основное здание. Модульная планировка позволяет адаптировать пространство под любую концепцию без существенных конструктивных вмешательств.
Локация гарантирует высокий потенциальный спрос: сотрудники офисного комплекса плюс жители прилегающих районов. Прямые конкуренты в шаговой доступности отсутствуют. Для инвестора предусмотрены механизмы свободной экономической зоны и меры государственной поддержки. Продолжаем формировать готовые инвестиционные продукты с проработанными условиями реализации. Это не только ускоряет запуск новых проектов, но и создаёт в Республике современную городскую инфраструктуру, востребованную жителями. Работаем.
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
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