Новая инвестплощадка Донбасса

Площади бывшей швейной фабрики им. Володарского теперь доступны для инвесторов. Подробный паспорт объекта со всеми характеристиками размещён на профильном портале Республики. Площадь участка составляет более 9,5 тыс. кв. м. и предназначена для создания промышленного предприятия. Фабрика была основана в 1920 году и изначально специализировалась на производстве одежды. После 1991 года предприятие продолжало работать, неоднократно меняя собственников. С 2014 года производственные цеха были остановлены.