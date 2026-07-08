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Sana: Макрон пообещал вернуть Сирии активы, замороженные при режиме Асадов

Президент Эммануэль Макрон во вторник заявил на пресс-конференции в Дамаске, что Франция готова вернуть Сирии более 50 млн евро, которые были изъяты у члена клана Асадов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Это заявление последовало за подписанием декларации о намерениях между министрами иностранных дел Франции и Сирии в отношении средств, «похищенных» Рифатом Асадом из Сирии, сообщает сирийское информагентство Sana.

Издание подчеркивает, что соглашение открывает путь к первому возвращению сирийских активов, замороженных за рубежом. Разблокированные средства, по данным Sana, пойдут на проекты, «служащие сирийскому народу и соответствующие приоритетам государства».

Как отмечатся, в ближайшее время стороны начнут процесс возврата 51 млн евро, которые были «незаконно нажиты» Рифатом Асадом и «конфискованы французской системой правосудия».

Рифат Асад — младший брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада, отца Башара Асада. Он отправился в изгнание в 1984 году после неудачной попытки свергнуть Хафеза. В 2021 году Рифат вернулся в Сирию, избежав четырехлетнего тюремного заключения во Франции за отмывание денег и незаконное присвоение сирийских государственных средств. После падения режима Башара Асада в конце 2024 года он снова покинул Сирию, умер в возрасте 88 лет в январе 2026 года.

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