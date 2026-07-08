Sana: Макрон пообещал вернуть Сирии активы, замороженные при режиме Асадов

Рифат Асад — младший брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада, отца Башара Асада. Он отправился в изгнание в 1984 году после неудачной попытки свергнуть Хафеза. В 2021 году Рифат вернулся в Сирию, избежав четырехлетнего тюремного заключения во Франции за отмывание денег и незаконное присвоение сирийских государственных средств. После падения режима Башара Асада в конце 2024 года он снова покинул Сирию, умер в возрасте 88 лет в январе 2026 года.