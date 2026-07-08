Асфальтобетонные смеси для Донбасса

Больше 100 рецептов асфальтобетонных смесей в год разрабатывает компания «БКД-Строй», которая в 2022 году в числе первых начала ремонтировать дороги в Донбассе.
«Это, прежде всего, теплые, литые и цветные асфальтобетонные смеси. Наша группа компаний одной из первых в России начала делать литые асфальтобетонные смеси», — рассказал начальник лаборатории предприятия Роман Пидошва. Московская компания запустила три асфальтобетонных завода: два — в Мариуполе и один — в Запорожской области.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/.
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