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Донские семьи стали чаще брать ипотечные кредиты

На них приходится три из четырёх всех выданных ипотек.

Донские семьи стали чаще брать ипотечные кредиты. На них приходится три из четырёх всех выданных ипотек.

Согласно данным статистики, по итогам июня донской регион вошёл в топ-3 по доле семейной ипотеки, а спрос за месяц вырос почти на 9%. Доля такого кредитного продукта в общем объёме ипотечных выдач Ростовской области достигла 76,1%.

«Для жителей Ростовской области ипотека для семей остаётся главным инструментом решения жилищного вопроса», — прокомментировала ситуацию заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

Как отмечают эксперты в сфере недвижимости, в июне по сравнению с маем спрос на покупку жилья среди донских семей с детьми вырос на 8,6%.

Кроме того, в июне дончане покупали недвижимость по рыночным программам (21,5% об общего объема выдач) и с помощью льготной программы для ИТ-специалистов (1,6%).