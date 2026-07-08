Донские семьи стали чаще брать ипотечные кредиты. На них приходится три из четырёх всех выданных ипотек.
Согласно данным статистики, по итогам июня донской регион вошёл в топ-3 по доле семейной ипотеки, а спрос за месяц вырос почти на 9%. Доля такого кредитного продукта в общем объёме ипотечных выдач Ростовской области достигла 76,1%.
«Для жителей Ростовской области ипотека для семей остаётся главным инструментом решения жилищного вопроса», — прокомментировала ситуацию заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.
Как отмечают эксперты в сфере недвижимости, в июне по сравнению с маем спрос на покупку жилья среди донских семей с детьми вырос на 8,6%.
Кроме того, в июне дончане покупали недвижимость по рыночным программам (21,5% об общего объема выдач) и с помощью льготной программы для ИТ-специалистов (1,6%).