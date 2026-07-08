Жители дома в центре Нижнего Новгорода почти на месяц остались без горячей воды

«АО “ОКО” не имеет права самовольно проводить работы на имуществе, не состоящем на балансе компании. В настоящее время получено гарантийное письмо районной администрации с просьбой об устранении, которое является основанием для осуществления ремонта. Работы поставлены в план и, с учетом загруженности ремонтных бригад, будут выполнены до конца недели, по мере их высвобождения», — сообщили в компании.