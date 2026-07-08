Жители дома в центре Нижнего Новгорода почти на месяц остались без горячей воды

Жильцы дома на улице Максима Горького на месяц остались без горячей воды. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru рассказали местные жители.
По словам жителей, 15 июня в доме № 153 по улице Максима Горького планово отключили горячую воду. Согласно графику, возобновить водоснабжение должны были 24 июня, однако этого не произошло.
Как пояснили редакции сайта в АО «ОКО» (Объединенный коммунальный оператор), отсутствие горячей воды связано с повреждением на трассе, находящейся на балансе НШ ПАО «Весна».
«АО “ОКО” не имеет права самовольно проводить работы на имуществе, не состоящем на балансе компании. В настоящее время получено гарантийное письмо районной администрации с просьбой об устранении, которое является основанием для осуществления ремонта. Работы поставлены в план и, с учетом загруженности ремонтных бригад, будут выполнены до конца недели, по мере их высвобождения», — сообщили в компании.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что отключение воды на неделю в Богородске привело к уголовному делу.