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Жители дома в центре Нижнего Новгорода почти на месяц остались без горячей воды

Работы должны завершить до конца недели.

Жильцы дома на улице Максима Горького на месяц остались без горячей воды. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru рассказали местные жители.

По словам жителей, 15 июня в доме № 153 по улице Максима Горького планово отключили горячую воду. Согласно графику, возобновить водоснабжение должны были 24 июня, однако этого не произошло.

Как пояснили редакции сайта в АО «ОКО» (Объединенный коммунальный оператор), отсутствие горячей воды связано с повреждением на трассе, находящейся на балансе НШ ПАО «Весна».

«АО “ОКО” не имеет права самовольно проводить работы на имуществе, не состоящем на балансе компании. В настоящее время получено гарантийное письмо районной администрации с просьбой об устранении, которое является основанием для осуществления ремонта. Работы поставлены в план и, с учетом загруженности ремонтных бригад, будут выполнены до конца недели, по мере их высвобождения», — сообщили в компании.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что отключение воды на неделю в Богородске привело к уголовному делу.