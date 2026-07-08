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Платные парковки появятся к осени на пяти улицах Волжского

Цена контракта — 4 млн 392 тыс. 699,98 рубля. Завершить работы планируется к 25 августа.

Волжское МАУ «Современные городские технологии» ищет подрядчика, который обустроить платные парковки на улицах города. Всего их планируется разместить на пяти улицах и площади Комсомольской, сообщает РИАЦ.

Только за деньги можно будет оставить к осени автомобили на следующих участках городской дорожно-уличной сети:

дублер проспекта Дружбы между пересечениями с улицами Оломуцкой и 40 лет Победы;

проспект Ленина, №№ 19, 20, 21, 22, 48, 50 и 123;

площадь Комсомольская, 1;

улица Рихарда Зорге в границах улиц Коммунистической и Комсомольской;

улица Фонтанная между проспектом Ленина и улице Чайковского по обеим сторонам движения;

улица Энгельса в границах пересечений с проспектом Ленина и улицей Советской.

Цена контракта — 4 млн 392 тыс. 699,98 рубля. Завершить работы планируется к 25 августа.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что в Волгограде поставили на паузу расширение платных парковок.