Минтранс осенью внесет поправки в ПДД, ограничив движение курьеров по тротуарам

«Ехал по Верхнемихайловскому проезду, как вдруг курьер выскочил от “Красного и белого” (у них там рядом пункт загрузки) и прямо с пешеходной дорожки резко вылетел на проезжую часть и чуть не попал под колеса моего автомобиля. В результате пришлось применить экстренное торможение. Причем он встроился между машин — впереди тоже шла Audi, скорость у нас была около 40 км/час», — рассказал читатель «Газеты.Ru», снявший агрессивного курьера на видео.