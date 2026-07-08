«Камаз» планирует выйти на рынок с антропоморфными роботами

По его словам, сейчас компания тестирует роботов внутри себя. Речь идет об антропоморфных манипуляторах с пропорциями, повторяющими человеческие руки. «Мы, как автопроизводитель, хотим стать чуть-чуть производителем роботов и прийти на этот рынок со своим решением», — сказал господин Коморовский.