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На Кубани с начала года ликвидировано 28,5 тысячи компаний

За первые пять месяцев 2026 года в Краснодарском крае прекратила деятельность 28 561 организация — на 5 133 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на аналитиков сервиса «Контур. Фокус».

Источник: Коммерсантъ

При этом число новых регистраций в Краснодарском крае составило 33 043. Общее количество организаций в регионе по данным на 1 июня 2026 года достигло 367 126, увеличившись с начала года на 3 793 единицы, или на 1,04%. Годом ранее темп прироста был выше — 1,68%.

В отраслевом разрезе лидирует розничная торговля — около 85 740 компаний. Далее сухопутный транспорт — 29 705 и операции с недвижимостью — 29 024.

Наибольший рост за год в регионе продемонстрировали реклама и исследование рынка (с 4 544 до 5 784), IT-сектор (с 2 300 до 2 963) и туристические агентства (с 1 919 до 1 999). Сокращение фиксируется в оптовой торговле и растениеводстве.