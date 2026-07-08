На Кубани с начала года ликвидировано 28,5 тысячи компаний

При этом число новых регистраций в Краснодарском крае составило 33 043. Общее количество организаций в регионе по данным на 1 июня 2026 года достигло 367 126, увеличившись с начала года на 3 793 единицы, или на 1,04%. Годом ранее темп прироста был выше — 1,68%.