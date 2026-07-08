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Маломобильным волгоградцам предоставят услуги сопровождения на ж/д вокзалах

За пределами региона такие услуги волгоградцам доступны в Саратове и Астрахани, Балакове и Аткарске, Верхнем Баскунчаке и Ершове.

Услуги сопровождения маломобильных пассажиров доступны жителям Волгоградской области и соседних регионов. Воспользоваться ими можно в Волгограде и Волжском, Котельникове и Петровом Вале, станциях Урюпино и Арчеда в городе Фролове.

За пределами региона такие услуги волгоградцам доступны в Саратове и Астрахани, Балакове и Аткарске, Верхнем Баскунчаке и Ершове, Озинках и Пугачеве, а также на станции Урбах в Пушкине.

На большинстве вокзалов пассажирам доступны кнопки вызова персонала и подъемники, переносные аппарели, индукционные системы, кресла-коляски и носилки. На железнодорожных вокзалах Волгограда, Волжского, Петрова Вала, Астрахани, Аткарска, Ершова, Саратова и Урбаха имеются кассы с пониженными прилавками.

Телефон центра содействия мобильности — 8−800−775−00−00.