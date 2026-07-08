Юшков: закупки бензина в Беларуси для РФ дороже, но надежнее

Эксперт подчеркнул, что фактически Россия и Беларусь с весны плотно работают над увеличением поставок белорусских нефтепродуктов на рынок РФ. По мнению Юшкова, российская сторона скупает все возможные объемы бензина у белорусских НПЗ.
Заточены на дизель
Нужно учесть при этом, что еще с советских времен предприятия этой отрасли в Беларуси и России были больше приспособлены для производства дизельного топлива, а не бензина.
«Потом, в постсоветское время, эта ориентация сохранилась и даже расширилась. Потому что в Евросоюзе, куда и мы (Россия — Sputnik), и Беларусь экспортировали полученные продукты… Там как раз востребованность дизельного топлива была и есть», — объяснил эксперт.
Юшков обратил внимание, что в Евросоюзе НПЗ, наоборот, всегда больше специализировались на производстве бензина. По этой причине рынок Европы был привлекательным, с точки зрения поставок туда дизтоплива.
В нынешней ситуации, как считает аналитик, белорусские НПЗ явно сделали максимальный акцент в сторону бензина, и все эти дополнительные объемы поступают на российский рынок.
Закупки в Индии
«Но решить все российские проблемы с дефицитом бензина Беларусь не может. То есть этих объемов все равно недостаточно. Именно поэтому Россия стала готовиться к импорту из дальнего зарубежья, из Индии, в частности», — пояснил специалист.
Он подчеркнул, что, если бы Беларусь могла покрыть российский дефицит полностью, это уже давно было бы сделано. Юшков повторил, что с дизелем ситуация иная. Россия до сих пор его экспортирует, а значит объемы производства более чем достаточны. Перебои с дизтопливом на АЗС можно объяснить только тем, что его просто не успевают туда подвозить в нужных объемах.
Долгосрочные контракты
Игорь Юшков добавил, что нигде не сообщалось об отмене механизма финансовой компенсации при продажах белорусского топлива на Петербургской бирже (Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже). Это означает, что данный принцип еще работает.
При этом не так давно цены на белорусское топливо выросли на этой бирже в 3,6 раза, что явно говорит о востребованности бензина из Беларуси на рынке РФ.
«Если ты какое-то российское топливо приобретаешь с отгрузкой на НПЗ российском, то не факт, что ты его получишь, потому что постоянно ситуация очень динамичная. Какие-то НПЗ уходят на ремонт, и какие-то возвращаются. Может оказаться так, что ты купил, контракт заключил, через биржу, а в итоге топлива нет», — объяснил эксперт.
На этом фоне ситуация с белорусскими НПЗ иная. Покупатели платят по более высокой цене, но зато они уверены, что топливо точно поставят. Падение объемов торгов бензином из Беларуси на бирже, как отметил Игорь Юшков, совсем не говорит о падении продаж в целом.
«Это просто из-за того, что фактически все на ближайшее время… на июль и на часть августа… топливо, которое белорусские НПЗ производят, раскуплено. Думаю, что постепенно Россия и Беларусь переходят от системы просто торговли через биржу, в том числе, к каким-то крупным контрактам», — сказал Юшков.
По его мнению, многие контракты уже заключены даже на среднесрочную перспективу, и поэтому в текущий момент просто нечего дополнительно продавать через биржу.