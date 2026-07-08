Юшков: закупки бензина в Беларуси для РФ дороже, но надежнее

Он подчеркнул, что, если бы Беларусь могла покрыть российский дефицит полностью, это уже давно было бы сделано. Юшков повторил, что с дизелем ситуация иная. Россия до сих пор его экспортирует, а значит объемы производства более чем достаточны. Перебои с дизтопливом на АЗС можно объяснить только тем, что его просто не успевают туда подвозить в нужных объемах.