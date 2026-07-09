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На Урале суд запретил строительство полигона промотходов под Первоуральском

Суд запретил строить полигон промышленных отходов под Первоуральском.

Источник: Комсомольская правда

Первоуральский городской суд запретил Трубной металлургической компании, в состав которой входит Первоуральский новотрубный завод, строить полигон промышленных отходов.

Разместить его планировали на участке в районе Пермского тракта. Однако местные жители активно выступали против, считая, что полигон может нанести вред окружающей среде. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в АНО «Защитим заповеди природы», весь судебный процесс длился около полугода.

— Судья удовлетворил иск, поданный в защиту граждан, и запретил ТМК строить полигон промышленных отходов в Дидинском лесу, — пояснили в организации.

Данную информацию подтвердили и в пресс-службе ПНТЗ. Представители предприятия сообщили, что решение суда сейчас изучается.

— Дальнейшие шаги будут предприняты в рамках действующего законодательства, — заявили в ПНТЗ.

Истцы считают, что предприятие будет подавать апелляцию, и выразили свою готовность к этому.