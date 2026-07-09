На Урале суд запретил строительство полигона промотходов под Первоуральском

Разместить его планировали на участке в районе Пермского тракта. Однако местные жители активно выступали против, считая, что полигон может нанести вред окружающей среде. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в АНО «Защитим заповеди природы», весь судебный процесс длился около полугода.