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В ЮФО вдвое сократилось число сделок на первичном рынке недвижимости

В связи падением спроса продавцы, которых не устраивает снижение цены при торге на 10% и более, откладывают продажу недвижимости до лучших времен.

Рынок первичного жилья рухнул в регионах Южного федерального округа. Число сделок купли—продажи сократилось в этом сегменте в 2026 году вдвое по сравнению с 2025 годом.

Спрос еще сохраняется в таких курортных городах Крыма как Евпатория, Ялта и Алушта, но уже снизился в Феодосии и Керчи, а в Севастополе сильно «просел» подтвердил изданию «Эксперт Юг» вице-президент Российской гильдии риэлторов Григорий Апресов.

По словам эксперта, в связи падением спроса продавцы, которых не устраивает снижение цены при торге на 10% и более, откладывают продажу недвижимости до лучших времен. В результате сделки на первичном рынке жилья в регионах ЮФО совершаются в настоящее время на 50−60% реже, чем в 2025-м.

Самое доступное первичное жилье предлагают в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, самое дорогое — в Большом Сочи и на Южном берегу Крыма.

В Волгограде по данным на июнь 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляла около 149 тысяч рублей. Однако разброс велик — от 2,5−3 млн рублей за небольшие студии в одних ЖК до 10−12 млн и выше за трёх-четырёхкомнатные квартиры в других.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что два этажа знаменитого Дома печати в центре Волгограда продают за 5 млн 957 тысяч 138 рублей. Их площадь — 96,5 квадратных метров.

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