В ЮФО вдвое сократилось число сделок на первичном рынке недвижимости

По словам эксперта, в связи падением спроса продавцы, которых не устраивает снижение цены при торге на 10% и более, откладывают продажу недвижимости до лучших времен. В результате сделки на первичном рынке жилья в регионах ЮФО совершаются в настоящее время на 50−60% реже, чем в 2025-м.