Путин поручил Новаку оперативно докладывать о ситуации с топливом

Господин Новак подчеркнул, что правительство готово рассмотреть вопрос предоставления субсидий на топливо для Крыма и Севастополя. Владимир Путин после этого призвал обеспечить регион топливом как можно скорее. «Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто “готовы рассмотреть” и не просто “рассмотреть”, а посмотреть и принять решение как можно быстрее», — сказал президент России.