Путин поддержал идею создания сети малых НПЗ

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным предложил создать сеть малых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
«Понятно, что враг будет наносить удары и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ сейчас в этих условиях? Мы смогли бы предложение на внутреннем рынке увеличить», — сказал Осипов.
Путин поддержал предложение: «Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб».
На прошлой неделе Осипов анонсировал введение механизма электронной очереди, чтобы сделать процесс распределения бензина более прозрачным и исключить хаотичное скопление машин. Он сообщал, что проверил обстановку на АЗС в Чите и отметил, что люди, в том числе с детьми, «стоят в очередях сутками». «Разговаривал с водителями. Есть необходимость корректировать работу заправок, многое изменить для удобства людей», — говорил глава Забайкалья.
В правительстве России отмечали, что на региональных топливных рынках Иркутской области и Забайкальского края сохраняется напряженная обстановка «в части топливообеспечения».
Вице-премьер Александр Новак на совещании с Путиным заявил, что, несмотря на принятые меры, ситуация с топливом в России частично стабилизируется, но в целом она «пока остается непростой».
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