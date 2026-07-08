Путин поддержал идею создания сети малых НПЗ

На прошлой неделе Осипов анонсировал введение механизма электронной очереди, чтобы сделать процесс распределения бензина более прозрачным и исключить хаотичное скопление машин. Он сообщал, что проверил обстановку на АЗС в Чите и отметил, что люди, в том числе с детьми, «стоят в очередях сутками». «Разговаривал с водителями. Есть необходимость корректировать работу заправок, многое изменить для удобства людей», — говорил глава Забайкалья.