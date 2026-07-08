Госдума приняла закон о спасении бизнеса в рамках реформы банкротства

Соответствующие поправки к закону о несостоятельности были внесены комитетом Госдумы по собственности на этапе доработки ко второму чтению законопроекта, который изначально предусматривал изменения в части реализации собственниками имущества права на преимущественный выкуп долей у иных его владельцев. При этом изменения во многом совпадают с другим законопроектом группы депутатов и сенаторов, который был внесен в Госдуму в марте 2026 года, но так и не дошел до первого чтения — РБК подробно писал о нем ранее. Обсуждение реформирования института банкротства юрлиц велось шесть лет.