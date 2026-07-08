Госдума приняла закон о спасении бизнеса в рамках реформы банкротства

Государственная дума в среду, 8 июля, приняла в третьем — окончательном — чтении закон, реформирующий институт банкротства юридических лиц. Документ предусматривает создание института добанкротной санации предприятий-должников и судебной процедуры реструктуризации долгов.
Соответствующие поправки к закону о несостоятельности были внесены комитетом Госдумы по собственности на этапе доработки ко второму чтению законопроекта, который изначально предусматривал изменения в части реализации собственниками имущества права на преимущественный выкуп долей у иных его владельцев. При этом изменения во многом совпадают с другим законопроектом группы депутатов и сенаторов, который был внесен в Госдуму в марте 2026 года, но так и не дошел до первого чтения — РБК подробно писал о нем ранее. Обсуждение реформирования института банкротства юрлиц велось шесть лет.
«Сейчас банкротство часто воспринимается как дорога к конкурсному производству, продаже активов и завершению деятельности. Новая модель должна дать бизнесу шанс выйти из кризиса раньше, сохранить производство, работников, контракты и вернуться к расчетам с кредиторами», — отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Создание эффективных механизмов восстановления платежеспособности — одна из ключевых задач реформы, отметил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников. «Современная система регулирования должна быть ориентирована на сохранение экономически жизнеспособных предприятий. А если это невозможно, то на быстрый возврат активов в хозяйственный оборот. Особенно это важно в условиях продолжающейся структурной трансформации российской экономики», — пояснил он.
Так, цель добанкротной санации, которая вводится законопроектом, состоит в том, чтобы дать экономически значимым должникам возможность восстановить платежеспособность еще тогда, когда бизнес продолжает работать, сохраняет активы, контракты, коллектив и свою операционную ценность, указали в Минэкономразвития. При этом законопроект предлагает не только классическую договорную реструктуризацию, которая действует только между подписавшими ее сторонами. Для крупных должников вводится новый инструмент — комплексное соглашение о санации.
Как пояснили в Минэкономразвития, ключевая особенность комплексной санации заключается в том, что при соблюдении установленных законом условий и после утверждения арбитражным судом такое соглашение может распространяться не только на кредиторов, которые участвовали в его заключении, но и на кредиторов, которые его не подписывали.
«На практике нередко возникает ситуация, когда большинство кредиторов готовы поддержать восстановление бизнеса, понимая, что это отвечает их экономическим интересам, однако отдельные кредиторы могут заблокировать общее решение. Комплексное соглашение позволяет преодолеть эту проблему и обеспечить проведение согласованной реструктуризации», — отметили в пресс-службе Минэкономразвития.
Еще один ключевой элемент реформы — новая судебная процедура реструктуризации долгов. Она предназначена для случаев, когда добанкротным механизмом урегулирования долгов воспользоваться не удалось, но потенциал для восстановления бизнеса еще сохраняется. «Суд может утвердить план восстановления сроком до четырех лет с возможным продлением еще на четыре года. Полное погашение всех долгов сразу не требуется. Достаточно, чтобы обязательства были урегулированы по утвержденному плану. Это меняет практический смысл обращения в суд», — пояснил Гаврилов.
Кроме того, законом совершенствуются механизмы ответственности арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций (одновременно повышается размер вознаграждения арбитражных управляющих), ограничивается убыточная деятельность в конкурсном производстве и создается ускоренный механизм торгов по принципу «качелей».
Таким образом, реформа создает систему взаимодополняющих механизмов, которые позволяют гибко реагировать на финансовые трудности в зависимости от конкретной ситуации, отмечают в Минэкономразвития.