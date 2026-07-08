В сервисах «Яндекса» начали показывать очереди и наличие топлива на АЗС

В сервисах «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки» начали показывать данные об очередях и наличии топлива на автозаправочных станциях. Интерактивная карта стала доступна в тестовом режиме для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайшие недели она будет запущена для пользователей в других городах, сообщила пресс-служба компании.