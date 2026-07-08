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В сервисах «Яндекса» начали показывать очереди и наличие топлива на АЗС

В сервисах «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки» начали показывать данные об очередях и наличии топлива на автозаправочных станциях. Интерактивная карта стала доступна в тестовом режиме для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайшие недели она будет запущена для пользователей в других городах, сообщила пресс-служба компании.

В сервисах «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки» начали показывать данные об очередях и наличии топлива на автозаправочных станциях. Интерактивная карта стала доступна в тестовом режиме для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайшие недели она будет запущена для пользователей в других городах, сообщила пресс-служба компании.

«На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди», — указано в пресс-релизе. Ранее такие данные были доступны только водителям такси.

Для создания карты используется технология, схожая с сервисом «Яндекс. Пробки». Компания собирает разные сведения — информацию из «Карт», данные о заказах топлива в приложении «Яндекс Заправки», а также опрашивает водителей, которые только что заправились или просто проезжали мимо АЗС.

С конца мая в России начали ограничивать продажу топлива. Сначала меры распространялись только на Крым и Севастополь, затем их начали вводить власти остальных регионов.

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