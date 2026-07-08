Расходы на рекламу БАДов в 2025 году превысили 3 млрд рублей

По данным Mera, общий объем рекламных закупок производителей лекарств за год вырос на 18%, до 39,1 млрд руб., хотя темпы роста замедлились. Наибольшие вложения в сегменте БАДов пришлись на «Эвалар», «Нижфарм» и «Петровакс», а сами компании стали активнее перераспределять бюджеты в пользу наружной рекламы, радио и площадок дистрибуции.