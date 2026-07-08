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Путин поддержал идею создания малых НПЗ из-за ситуации с топливом

Путин поручил проработать возможность привлечения малого и среднего бизнеса к сфере нефтепереработки.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по энергетике и топливному рынку поддержал идею создания сети малых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на фоне атак ВСУ на крупные предприятия.

С такой инициативой выступил губернатор Забайкалья Александр Осипов, глава государства поддержал эту идею.

«Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», — сказал российский лидер.

Также глава государства поручил проработать возможность привлечения малого и среднего бизнеса к сфере нефтепереработки, чтобы справиться с топливным кризисом в стране.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин заявил, что граждане страны не должны ощущать особой нагрузки в связи с ситуацией с топливом в России. Кроме того, российский лидер указал, что трудности с бензином в стране носят временный характер.