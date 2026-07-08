Курица на полупустых прилавках в Волгограде подорожала на 8%

При этом, сообщает ИА «Высота 102», вторую неделю жители Волгограда наблюдают перебои с поставками кур в магазины шаговой доступности. Если еще в июне данный вид мяса всегда был в наличии, то на текущий момент купить к вечеру лоток куриной грудки удается далеко не всегда. При этом, уточняют сотрудники магазинов, дефицита товара на складах нет. С чем связано отсутствие курицы и ее подорожание, не уточняется.